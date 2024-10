Davantage conçu pour les anciens téléviseurs, avec un affichage en Full HD, le Fire TV Stick HD compte peu d'améliorations d'un point de vue technique par rapport aux précédents modèles. Il se dote d'un processeur Quad-Core de 1,7 GHz, d'un affichage en Full HD à 60 fps, assure une compatibilité ARC et HDR (HDR, HDR10, HDR10+ et HLG), sans Dolby Vision pour autant, réservé aux Fire TV Stick 4K et Fire TV Stick 4K Max. En revanche, il est bien compatible avec l'audio Dolby. Enfin, 8 Go de stockage sont au programme, avec 1 Go de mémoire vive, et une connectivité assurée par le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0.

La mise à niveau est à chercher du côté de la télécommande vocale, qui offre cette fois-ci la possibilité de contrôler le téléviseur d'une manière un peu plus poussée que sur les anciens modèles. Il est notamment question de contrôler vocalement la mise sous tension, d'ajuster le volume, de naviguer sur les plateformes de streaming, ou encore de contrôler divers appareils reliés au téléviseur, comme une barre de son.