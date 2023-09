Fire TV : Amazon présente deux nouvelles clés TV à petit prix

Comme chaque année, Amazon a présenté une montagne de nouveaux produits et services lors de sa conférence annuelle. Bien évidemment, la partie TV n'a pas été oubliée, et le constructeur a fait une petite place dans son flot ininterrompu d'annonces pour dévoiler les deux nouveaux modèles de Fire TV. Cette année, Amazon cible l'entrée de gamme et renouvelle ses Fire TV Stick 4K avec des mises à jour techniques qui promettent une expérience plus rapide et plus fluide lors de la consultation de vos contenus.