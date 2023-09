Amazon dévoile son premier routeur Wi-Fi 7, toujours plus rapide et toujours plus cher

L'eero Max 7 est un routeur mesh, avec une couverture étendue à une surface de 232 m2, si vous optez pour un pack réunissant trois exemplaires. Il bénéficie toujours de la technologie propriétaire TrueMesh, qui permet « d'acheminer dynamiquement les données par le chemin le plus rapide du réseau, en limitant les interférences et en garantissant aux clients une expérience internet rapide et fiable dans chaque pièce ».

Le routeur nouvelle génération peut accepter les connexions de 200 appareils au maximum, et offre la prise en charge des protocoles domotiques Matter, Thread et Zigbee. Il est en outre rétrocompatible avec vos anciens appareils eero et peut s'intégrer dans votre système existant très facilement.

L'eero Max 7 est un appareil très prometteur sur le papier, mais il vous faudra casser votre tirelire pour vous le procurer. Le routeur est en effet proposé à un prix de 699,99 euros. La date de sortie n'a pas été communiquée par l'entreprise.