Le Wi-Fi 7 vise les 33 Gbps, soit plus de 4 Mo/s en maillage domestique

Comme le souligne ArsTechnica, ces débits sont toutefois optimums : ils ne seront permis qu'en passant par des périphériques Wi-Fi 7 premiums, qui n'existent pas encore sur le marché, et en exploitant une connexion très haut débit. Cela dit, ils illustrent bien le bond technologique par rapport aux normes Wi-Fi 6 et 6E actuelles, qui se limitent pour leur part à 9,6 Gbps.

Ces débits très élevés seront quoi qu'il en soit utiles pour les domaines d'application très exigeants, comme la réalité virtuelle ou augmentée, le streaming vidéo en 4K (ou plus), ou encore le Cloud gaming. Le Wi-Fi 7 apportera par ailleurs des changements aux paramètres PHY et MAC pour permettre une connexion plus stable, dotée d'une latence encore plus faible qu'avec les standards actuels.