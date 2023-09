Echo Show 8 et Echo Hub : Amazon veut rendre votre maison toujours plus connectée

Premier produit de la nouvelle gamme Echo présenté sur scène, l'Echo Show 8 ne fait pas forte impression. Visuellement, l'appareil est quasiment identique au précédent modèle. Il dispose d'un écran tactile de 8 pouces et est surmonté d'une petite caméra pour les appels visio. Amazon insiste toutefois sur la nouvelle conception, avec l'utilisation « d'un verre bord à bord et des courbes douces ».

À l'intérieur, la conception audio a été revue pour proposer à la fois des basses plus puissantes et un traitement sonore qui s'adapte automatiquement à la pièce dans laquelle l'écran connecté est installé. Amazon explique aussi que le nouvel Echo Show peut proposer un son spatial et plus immersif. La caméra avant est, elle aussi, améliorée, avec l'utilisation d'un capteur de 13 mégapixels.