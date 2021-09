Amazon dévoile son Echo Show 15, un "tableau connecté" plus futé que jamais

Comme son nom l’indique, le nouveau venu de la série Echo Show se pare d’un écran plus grand que jamais avec une diagonale de 15,6" en définition Full HD. Amazon souhaite que son bébé soit facilement vu de tous et puisse afficher un maximum d’informations. Car c’est bien ça le but de cet écran : vous donner l’info qu’il faut, quand il faut.