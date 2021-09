Legrand dévoile Classe 300EOS With Netatmo, le 1er portier vidéo compatible Alexa

Un portier vidéo est un système de sécurité vidéo qui, comme son nom l'indique, permet de contrôler l’accès à votre habitation. Une personne sonne chez vous ? Vous la visualisez sur l'écran, pouvez interagir avec elle vocalement et lui ouvrir la porte.

Désormais, le Classe 300EOS With Netatmo va plus loin grâce à la connectivité et les technologies Netatmo. Ainsi, en plus de l’élégant boîtier vidéo et son écran de 5’’, vous avez accès à toutes les fonctionnalités de contrôle sur votre smartphone via l’app Home+Security. Cette dernière prend en charge tous les objets connectés de sécurité Netatmo (caméras , détecteurs d’ouverture de fenêtre, de portes, alarmes , etc.), permettant par exemple d'ouvrir le portail de votre maison à un livreur et de suivre tous ses mouvements avec les caméras de la marque, directement depuis votre mobile.