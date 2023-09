Amazon présente une tonne de nouveaux produits connectés : découvrez-les en images

Comme chaque année, Amazon a attendu le mois de septembre pour donner rendez-vous à la presse afin de découvrir ses toutes dernières nouveautés. Cette année, le géant de l'e-commerce suit les pas de ChatGPT et a consacré une large partie de sa conférence à présenter la nouvelle version d'Alexa, plus naturelle et utile pour répondre à vos questions. Amazon n'a pas non plus oublié d'introduire de nouveaux produits, avec l'Echo Show 8, qui revient dans une version plus puissante et plus rapide.