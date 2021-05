Amazon s'offre le studio MGM pour près de 8,5 milliards de dollars

Selon les premiers éléments, le montant du rachat s'élève à 8,45 milliards de dollars (6,91 milliards d'euros). C'est la seconde plus grosse acquisition de l'histoire d'Amazon, derrière celle de Whole Foods Market et ses 13,7 milliards de dollars. Dans un communiqué, la firme dirigée par Jeff Bezos promet de « préserver l'héritage de la MGM et son catalogue de films ». Amazon compte aussi faciliter l'accès aux productions du studio en incluant sans doute un bon nombre de longs-métrages à Prime Video .



Ainsi, la MGM ne sera pas totalement absorbée par Amazon puisqu'elle continuera à produire et distribuer des films dans le monde entier. Et le prochain opus de la licence James Bond, intitulé No Time to Die (ou Mourir peut attendre), pourrait rapporter gros à sa sortie le 6 octobre 2021. Amazon s'arme donc pour faire face à une concurrence de plus en plus féroce dans l'industrie du divertissement.