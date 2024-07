Amazon Prime Video casse les prix de ses pubs et met Netflix et Disney+ sous pression

Et les chiffres donnent raison à Amazon. Le mastodonte américain, qui a lancé son offre publicitaire dès le mois de janvier dans des pays comme les États-Unis, a généré 11,8 milliards de dollars de revenus publicitaires pour le seul premier trimestre 2024. C'est environ 2,3 milliards de dollars de plus que l'année précédente. Et certains spécialistes estiment aujourd'hui que la publicité diffusée sur Prime Video pourrait, à elle seule, rapporter à Amazon plus de 5 milliards de dollars supplémentaires par an.