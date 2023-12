La date de lancement de l’offre Amazon Prime Vidéo avec publicité se rapproche

Selon NPA Conseil : « Amazon semble avoir retenu un positionnement prix agressif (CPM fixé entre 25 et 32 €, plutôt que les 40 € alors pris en compte), la charge publicitaire s’annonce particulièrement limitée (3,5 minutes) et seuls les Originals pourraient être monétisés, dans un premier temps au moins. »

Aussi, contrairement à Disney+ et Netflix, la publicité sur Prime Video concernerait bel et bien l'ensemble des abonnés de la plateforme. Amazon ne proposerait donc pas d'offre spécifique avec publicités, à un tarif plus abordable, et la publicité viendrait s'intégrer tout naturellement dans nos offres actuelles.