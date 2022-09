Netflix : on connaît la date de lancement de l'offre avec publicité en France

Netflix lancerait donc sa nouvelle offre dès le 1er novembre prochain dans ces territoires. Le groupe de divertissement aurait décidé d'avancer son lancement pour couper l'herbe sous le pied à Disney+, qui prévoit également une offre avec publicité pour le mois de décembre. L'entreprise a d'ailleurs de grandes ambitions pour sa formule et espère 500 000 abonnés dès la fin de cette année.

Concernant la fréquence des annonces diffusées, Netflix prévoirait environ quatre minutes de publicité par tranche horaire, et ce, avant et pendant chaque épisode de série, avec des spots dont la durée serait comprise entre 15 et 30 secondes. Si vous regardez un film, la publicité ne serait diffusée qu'avant le programme, sans interruption durant la diffusion de votre long-métrage.

La plateforme serait aussi en train de négocier activement avec ses premiers annonceurs, avec une signature des contrats prévue pour le 30 septembre prochain. Ces derniers pourraient cibler les 10 programmes les plus populaires de la plateforme, certains genres, mais pas la localisation, l'âge ou les habitudes de visionnage des abonnés.

Reste une grande inconnue : le prix de ce nouvel abonnement. À titre de comparaison, Disney+ lancera son offre similaire à un tarif de 7,99 dollars aux États-Unis. Le géant du streaming pourrait être tenté de se caler sur ce prix, voire d'aller plus bas pour marquer les esprits. Réponse dans quelques semaines.