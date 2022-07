Netflix perd un million d'abonnés... mais c'est mieux que prévu

Il n'y a donc pas le feu à la maison Netflix, d'autant plus que les finances de l'entreprise se portent bien avec un chiffre d'affaires de 7,97 milliards de dollars et un bénéfice après impôts d'1,44 milliard de dollars.

Pour le trimestre prochain, Netflix prévoit récupérer un million d'abonnés supplémentaires et compte bien sur le succès ahurissant de Stranger Things pour redresser la barre. La série a été la deuxième à passer le milliard d'heures visionnées et la publication de la deuxième partie le 1er juillet n'a rien d'un hasard, puisque le nombre d'abonnés ponctuels ayant renouvelé leur abonnement pour découvrir la suite des aventures d'Eleven et de ses amis sera comptabilisé dans les résultats du troisième trimestre.

Netflix a également confirmé que l'offre plus abordable avec publicité arrivera en 2023, ainsi que les options plus restrictives de partage de comptes. L'entreprise estime que 100 millions de foyers accèdent aujourd'hui à son catalogue sans payer et teste actuellement plusieurs solutions, comme l'ajout de « maisons » pour gagner quelques euros chaque mois par utilisateur.

Les marchés ont accueilli ces bonnes nouvelles avec ferveur et l'action a grimpé de 7 % à l'annonce des résultats, preuve que le géant du streaming n'est pas encore près de céder son trône.