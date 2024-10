Francis7

Merci bien. Donc c’est 2€ par mois pour ne plus avoir de pub…Pour l’instant, j’en souris par ce que je ne sais pas quoi faire pour l’instant : donc rien. Mais, c’est très très très astucieux, cette petite augmentation mensuelle de 2€. Et c’est aussi comme ça que les riches deviennent de plus en plus riches mine de rien : ca leur fait plusieurs millions supplémentaires par mois.