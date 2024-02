Prime Video : Amazon dévoile la date d'arrivée de la publicité sur sa plateforme de streaming

C'est par le biais d'un e-mail qu'Amazon a dévoilé à ses abonnés les modalités exactes de l'arrivée de la publicité sur son service Prime Video que nous avons testé dans nos colonnes. Comme prévu, cette manœuvre du géant de l'e-commerce a pour unique but de rentabiliser toujours un peu plus sa plateforme. Ou plus exactement de « permettre de continuer à investir dans des contenus attractifs et d'augmenter nos investissements sur le long terme, afin de maintenir la qualité et la quantité des contenus sur Prime Video ». En revanche, contrairement à la concurrence qui embrassait dernièrement la publicité, à savoir Netflix et Disney+, ici il n'est pas question de proposer un nouveau forfait à petit prix pour compenser.