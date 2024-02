Prime Video : si vous ne payez pas pour éviter les publicités, Amazon vous prive de Dolby Vision

La séparation de l'offre Amazon Prime Video entre avec et sans pub a déjà eu lieu aux États-Unis et au Royaume-Uni, et certains utilisateurs ont relevé une mauvaise surprise. Comme rapporté par Forbes, qui a mené des tests pour confirmer l'information, seuls les abonnés qui payent le supplément pour supprimer la publicité bénéficient désormais du Dolby Vision pour l'image (HDR) et du Dolby Atmos pour le son.