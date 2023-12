En guise de cadeau de fin d'année, Amazon confirme l'arrivée de la publicité sur Prime Video

On sait depuis plusieurs mois qu'Amazon va intégrer des annonces au milieu des programmes diffusés sur Prime Video. Si le marché français pourrait être touché dès le printemps prochain, les Américains le seront un peu plus tôt, comme le confirme l'entreprise.

En effet, c'est par e-mail qu'elle apprend à ses abonnés qu'à partir du 29 janvier 2024, ils devront passer à la caisse pour bénéficier d'une expérience sans publicité. Contrairement à Netflix ou Disney+, Prime Video ne bouleversera pas sa grille tarifaire, et proposera simplement une option supplémentaire coutant 2,99 dollars par mois pour pouvoir se défaire des annonces.

Ainsi, en plus de l'abonnement mensuel ou annuel à Prime Video ou Amazon Prime, il faudra payer une petite ristourne pour être tranquille. Toutefois, la firme se veut rassurante, et précise que chaque programme concerné n'aura pas plus de trois minutes et demie de page publicitaire. « Notre objectif est d'avoir beaucoup moins de publicités que la télévision linéaire et que les autres fournisseurs de SVOD », explique la firme dans son message. Reste à savoir si cela vaudra les trois dollars supplémentaires par mois aux yeux des abonnés.