Vous êtes abonné aux services Apple ? Cette nouvelle ne va pas vous plaire...

Enfin, du fait de l'augmentation d'Apple TV+ et d'Apple Arcade, Apple One augmente assez logiquement de trois euros - et non cinq, heureusement ! - également dans toutes ses formules. L'offre individuelle passe ainsi à 19,95 euros par mois, la famille à 25,95 euros par mois et la premium à 34,95 euros par mois. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que malgré la récente augmentation de Deezer à 11,99 euros par mois, Apple Music reste (pour le moment ?) à 10,99 euros par mois.