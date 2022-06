Apple Music et Arcade devraient rapporter plus de 8,2 milliards de dollars d'ici 2025

En quelques années, le constructeur a multiplié les services par abonnement, que ce soit le stockage en ligne avec iCloud en 2011, le streaming musical avec Apple Music en 2015 et plus récemment le lancement de la plateforme de streaming vidéo Apple TV+, de l'Apple Card aux États-Unis, du service de jeux vidéo Apple Arcade ou des cours de sport Apple Fitness+.

Tous ces produits constituent aujourd'hui une petite mine d'or qui représente à elle seule près de 20 % des revenus d'Apple chaque trimestre et qui continue de grossir année après année.

Les perspectives de croissance sont d'ailleurs très bonnes puisque les analystes de J.P. Morgan estiment qu'en 2025 Apple Music et Apple Arcade à eux seuls pèseront pour 8,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 180 millions d'abonnés cumulés.

Dans le détail, Apple Music resterait le service le plus populaire avec 110 millions d'utilisateurs payants et 7 milliards de dollars de revenus, et 80 millions de joueurs mobiles pourraient souscrire à Apple Arcade d'ici trois ans, pour un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars.

Apple ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin et après le lancement d'Apple One, son bouquet de services lancé à tarif préférentiel, la marque pourrait proposer un nouveau service d'abonnement permettant aux constructeurs de louer leur iPhone ou leur iPad. De quoi verrouiller un peu plus les utilisateurs dans l'écosystème en récupérant quelques dollars de frais sur chaque mensualité.