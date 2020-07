Apple Arcade : la sortie de plusieurs jeux annulées pour cause de repositionnement stratégique

Apple et les services : ce n’est pas encore tout à fait ça

Si Apple Arcade semble en posture délicate, ce n’est pas le seul service du catalogue de la firme à devoir faire ses preuves. Malgré des investissements gigantesques et des revenus en constante hausse sur ce segment (essentiellement générés par l’App Store), le catalogue de services d’Apple n’a pas encore atteint son plein potentiel.

Si Apple Music se porte bien, Apple TV+ n’en est encore qu’à ses balbutiements. Rappelons aussi que quiconque a en sa possession un produit Apple récent s’est vu offrir 1 an d’abonnement au service. Ce n’est qu’en novembre prochain, lorsque ces offres arriveront à échéance, qu’Apple pourra savoir plus précisément si les clients sont fidèles ou non.

Apple News+ bat quant à lui de l’aile, après que son responsable business a démissionné et que le New York Times a cessé de participer au programme gratuit de l’application. Enfin, l’Apple Card, la carte de paiement siglée de la pomme, n’a pour le moment été lancée qu’aux États-Unis et doit encore faire ses preuves.