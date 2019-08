L'Apple Card est officiellement lancée aux Etats-Unis

© Apple

Apple Card disponible pour tous (aux Etats-Unis)

Un réseau de paiement mondial

Unequi se synchronise directement avec l'application, et qui propose un système de, très prisé des américains.Si l'activation du service était déjà possible, la carte de paiementest aujourd'hui disponible pour tous les utilisateurs américains.En outre, le programmepermet aux utilisateurs de: 2% leur sont reversé lorsqu'ils utilisent Apple Card avec Apple Pay, et 3% pour tous les achats effectués auprès d'Apple, ou deEn d'autres termes, chaque course ou commande Uber réglée avec l'Apple Card permettra à l'utilisateur de récupérer, automatiquement, 3% du montant payé. Apple annonce que d'autres partenaires seront présentés dans les semaines et mois à venir.Rappelons que cettea été développée en partenariat avec la banque, et qu'Apple s'associe également au groupepour la mise en place d'un», a déclaré, vice-présidente d'. «».Une manière de dépenser en s'amusant, en quelque sorte...