Le constructeur note également que M. Liu a quitté Apple pour un poste chez Snap, l’entreprise à l’origine des lunettes connectées Spectacles et concurrent potentiel du Vision Pro dans le domaine de la réalité augmentée et plus généralement de l'informatique spatiale, un domaine sur lequel Apple se positionne de plus en plus nettement.

Apple précise que Snap n’est pas visé directement par cette action en justice et n’est accusé d’aucune irrégularité. Toutefois, la plainte souligne des similitudes entre les documents présumés copiés et les responsabilités professionnelles actuelles de Di Liu chez Snap. Dans une déclaration transmise à la presse, Snap a démenti toute implication, assurant que les fonctions occupées par l’intéressé n’ont aucun lien avec le dossier.

De son côté, Apple demande à la justice de contraindre Di Liu à restituer les documents concernés, à soumettre ses appareils et comptes personnels à une inspection, et réclame également des dommages-intérêts pour rupture de contrat et appropriation illégale de secrets commerciaux.