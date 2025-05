Apple n'a plus une seule seconde à perdre. Le constructeur de Cupertino n'a pas rencontré un grand succès avec l'Apple Vision Pro, son premier casque de réalité mixte. Si les prévisions de vente pour cet appareil techniquement impressionnant n'étaient pas des plus importantes, Apple aurait vendu moins que prévu, la faute à un prix trop élevé (3 999€ en Europe) et à un relatif désintérêt des fans les plus hardcore, pas vraiment convaincus par la lourdeur du produit et des usages finalement assez limités. Tim Cook a pris acte de la situation, et si officiellement Apple n'abandonne pas son casque et le système visionOS, consigne a été donnée d'accélérer sur le développement de lunettes connectées, plus simples à porter et à utiliser dans le grand public.