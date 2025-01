La rumeur parle depuis de nombreux mois d'un écran connecté réalisé par Apple et Mark Gurman remet une pièce dans la machine en livrant de nouvelles informations dans sa newsletter hebdomadaire et en parlant de cet appareil comme du « produit le plus important d'Apple cette année », rien que ça !

Apple travaillerait donc sur un écran connecté à fixer au mur, similaire au Echo Hub d'Amazon, qui serait selon les mots du journaliste un « iPad plus petit et moins cher ».

On a récemment parlé d'un HomePod à écran, ce dernier relié à l'enceinte via un bras motorisé qui pourrait suivre les mouvements de l'utilisateur, mais ce projet serait encore en développement pour plusieurs mois, avec une sortie qui ne serait pas prévue cette année. Apple resterait donc prudente pour son entrée sur le marché de la maison connectée avec un produit plus simple et accessible.