Ce nouveau produit revêtirait quoi qu'il en soit une dimension stratégique importante pour Apple. Son lancement s'inscrirait en effet dans une volonté de la marque de réinvestir le marché de la domotique et de la maison connectée, globalement accaparé par la concurrence.

Contrairement aux HomePod actuels et à l'Apple TV, cet HomePod à écran prendrait d'ailleurs en charge Apple Intelligence pour occuper une place centrale dans l'écosystème domotique qu'Apple souhaite déployer progressivement. La firme prévoirait en effet de lancer d'autres appareils pour la maison connectée, dont des caméras, un autre écran intelligent, plus grand et plus couteux, et même un potentiel téléviseur (dont on entend toutefois parler depuis près de 10 ans).