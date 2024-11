La firme de Cupertino n'a vraisemblablement pas fini de nous étonner. Alors qu'elle pourrait à l'avenir commercialiser des lunettes connectées, voilà qu'elle réfléchirait à présent à se lancer dans la conception de téléviseurs. L'analyste Mark Gurman du média Bloomberg révèle dans sa newsletter Power On que la firme dirigée par Tim Cook étudie actuellement la possibilité de commercialiser des téléviseurs estampillés Apple. Ce projet s'inscrirait dans la continuité du développement de ses futurs écrans connectés, dont la sortie serait prévue pour 2025.

Dans l'éventualité où cela vous aurait échappé, Apple préparerait effectivement son grand retour dans la maison connectée avec la sortie d'un écran connecté d'entrée de gamme présentant quelques airs de famille avec l'iPad. La société aurait qui plus est dans ses cartons un modèle haut de gamme doté d'un écran plus large et d'un bras robotique.