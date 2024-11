Côté tarification, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, Apple vise entre 100 et 250 dollars. L'objectif ? Rester compétitif face aux Echo Show d'Amazon et Nest Hub de Google. Une stratégie offensive qu'on ne voit pas souvent chez Apple, d'autant qu'on a du mal à voir comment la marque pourrait proposer Apple Intelligence sur un appareil à ce prix. Pour rappel, l'appareil le moins cher à prendre en charge l'IA d'Apple est l'iPad Mini chiffré à 609 euros. La marque resterait quand même fidèle à ses habitudes et plancherait sur une version avec… un bras robotisé capable de suivre l'utilisateur, un concept qui pourrait coûter près de 1000 euros.