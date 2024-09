Après macOS, iOS, iPadOS, watchOS, tvOS et plus récemment visionOS, Apple pourrait lever le voile sur homeOS. La plateforme serait propulsée par l'IA maison d'Apple et présente sur deux appareils en cours de développement.

Nous rapportions au mois d'août qu'Apple développait un robot domestique haut de gamme. Plus précisément, le géant californien aurait conçu un bras robotisé contrôlé par un grand écran semblable à un iPad dont le système serait une version modifiée de tvOS. Bloomberg expliquait alors que le projet, baptisé J595, avait été « imaginé comme un centre de contrôle intelligent pour la maison, une machine de vidéoconférence et un outil de sécurité domestique contrôlable à distance ».

Doublé de son Apple Intelligence, ce robot domestique serait ainsi capable d'emmagasiner un flux de données spécifiques pour, par exemple, reconnaître les voix et visages du foyer et, on l'imagine, l'habitude de chacun. Les travaux ont commencé en 2022, et une commercialisation serait prévue pour 2026 ou 2027 aux alentours de 1 000 dollars.