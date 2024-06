Apple : HomeKit aussi fait le plein de nouveautés, voici ce qui vous attend

La très attendue WWDC 2024 n'a pas déçu. En plus d'une refonte majeure du design d'iOS, d'une intégration encore plus étroite entre iPhone et Mac, et d'un important remaniement de l'application Photos, Apple a surtout mis le paquet sur l'intelligence artificielle.

La firme de Cupertino a consacré 40 minutes de sa conférence à la technologie, qui sera méthodiquement intégrée sur les appareils compatibles avant la fin de l'année. Résultat : d'autres services n'ont bénéficié que de très peu de temps d'écran, à l'instar d'Apple HomeKit…