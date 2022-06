Découvrez toutes les nouveautés de HomeKit apportées par iOS 16

Comme nous l'avions vu lors de notre première prise en main d'iOS 16, ce nouveau fond d'écran et ses icônes plus visibles offrent plus de confort visuel et permettent de retrouver rapidement les différents appareils pour pouvoir les piloter. Les icônes des accessoires mais aussi des scènes ont été entièrement revus pour plus de clarté lors de l'utilisation de l'application.