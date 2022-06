iPadOS 16 ne vous permettra plus d'utiliser votre iPad comme centre de contrôle HomeKit

iOS 16 va malheureusement supprimer cette possibilité dès la rentrée. Dans les notes de version apportées par Apple avec la mise à disposition des premières versions bêta des différents systèmes d'exploitation, il est précisé que seuls les HomePod mini et Apple TV pourront faire office de hub HomeKit dans la maison.

Le constructeur n'a pas apporté de précisions sur ce revirement. On pourrait toutefois l'expliquer par une volonté du constructeur de faciliter l'utilisation des différents appareils connectés dans la maison avec pour seul point d'accès un appareil qui reste 24 h/24 au sein du foyer.

L'iPad est un appareil mobile qui, s'il est emporté par un membre de la famille à l'extérieur, peut empêcher les différentes automatisations programmées de se mettre en route et causer quelques soucis dans les foyers. Le HomePod mini et l'Apple TV, quant à eux, n'ont pas ce problème et permettront aux membres de la famille de bénéficier de leurs services domotiques quant ils le désirent.

Si nous étions mauvaises langues, nous pourrions également ajouter que cette nouveauté (ou régression, c'est vous qui choisissez) pourrait à l'avenir encourager les utilisateurs de HomeKit à acquérir une enceinte connectée ou une box TV frappée d'une Pomme et gonfler les ventes de cette catégorie d'appareils.