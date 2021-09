Sous iOS 15, l'application Maison permet d'ajouter un nombre illimité de caméras, et bien plus

La mise à jour permet également de contrôler son Apple TV par le biais d'un HomePod mini, via Siri, pour la lecture ou pour lancer un contenu spécifique, par exemple. De plus, un HomePod mini peut devenir le haut-parleur par défaut d'un Apple TV 4K, en mono comme en stéréo si vous possédez deux enceintes. Jusqu'ici, cette fonction était réservée au HomePod original, qui n'est plus officiellement commercialisé.

De son côté, Siri devient plus intelligent et comprend la programmation d'action. On peut lui demander par exemple d'allumer le téléviseur à un horaire précis plus tard dans la journée ou d'éteindre les lumières lorsque l'on quitte le domicile.

À noter que watchOS 8 apporte aussi une toute nouvelle expérience pour l'app Maison, bien plus efficace sur Apple Watch avec la mise à jour.