iOS 15 est disponible au téléchargement pour les iPhone et iPad

Vous pouvez par exemple laisser passer les messages de vos contacts les plus importants et bloquer les alertes de vos jeux mobiles du moment lorsque vous travaillez ou que vous faites du sport. La fonctionnalité est très complète si tant est que l'on mette un peu les mains dans le cambouis et permet vraiment de mieux gérer son temps et les sollicitations, en ne recevant que les notifications pertinentes selon l'heure de la journée et son activité en cours.

Parmi les ajouts disponibles dès aujourd'hui on peut également signaler le nouveau look du navigateur Safari , la reconnaissance de texte dans les photos, le renforcement de la confidentialité dans Mail ou encore la possibilité de créer des salons FaceTime, accessibles par des utilisateurs sous Android ou Windows.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'ensemble des ajouts d'iOS 15, nous vous invitons à consulter dès à présent notre article dédié.