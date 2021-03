Apple : sur iOS 14.5 les utilisateurs pourraient séparer les mises à jour de sécurité des autres

Jusqu'à aujourd'hui, Apple ne différenciait pas les correctifs de sécurité des optimisations et des nouvelles fonctionnalités. Chaque mise à jour majeure d'iOS est proposée d'un seul bloc sous la forme d'un fichier plutôt volumineux à récupérer et à installer, notamment pour les possesseurs d'iPhone au stockage limité de 32 ou 64 Go.

Ces mises à jour peuvent aussi provoquer des ralentissements sur les appareils les plus anciens. Apple a l'habitude d'assurer un support logiciel de longue durée, puisque ses appareils vieux de cinq à six ans sont encore mis à jour vers les nouvelles versions d'iOS.

C'est une très bonne chose, mais les performances de ces smartphones peuvent en prendre un coup et certains utilisateurs préféreraient privilégier la rapidité de leur appareil à de nouvelles fonctionnalités moins utiles au quotidien.