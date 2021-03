Apple : les bêtas d'iOS, iPadOS, watchOS, tvOS and macOS Big Sur sont là

Du côté des autres systèmes d'exploitation du groupe, les nouveautés sont plus minces. On peut noter tout de même la prise en charge des manettes de Xbox Series X|S et de PlayStation 5 par tvOS 14, ce qui permettra de les utiliser sur les jeux disponibles dans l'App Store et sur Apple Arcade.

Même chose pour macOS Big Sur, qui passera à la version 11.3 et proposera principalement des améliorations et des correctifs comme une personnalisation plus poussée de la page de démarrage du navigateur Safari. watchOS 7.4 n'amène quant à elle aucune nouveauté, mis à part le déverrouillage de l'iPhone.

Ces nouvelles versions seront disponibles au printemps selon Apple, qui ne donne pas beaucoup plus de précisions.