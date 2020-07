iOS, iPadOS, tvOS : les bêtas des versions 14 sont de sortie

Les plus curieux ou plus impatients peuvent d'ors et déjà se ruer sur le site d'Apple dédié à son programme bêta. Il suffit de se connecter à l'aide de son compte Apple, d'inscrire son ou ses appareils et d'y installer le profil correspondant pour lancer le téléchargement de cette version.

Attention toutefois, même s'il est normal de vouloir tester les nouveautés du prochain système comme les widgets sur l'écran d'accueil, le picture-in-picture ou la nouvelle application de traduction, on vous recommande d'installer cette bêta uniquement sur un appareil secondaire.

En effet la peinture est encore fraîche et de nombreux bugs sont présents un peu partout dans le système entrainant parfois un reboot de l'iPhone ou de l'iPad. Aussi quelques applications tierces fonctionnent mal et l'autonomie est loin d'être optimisée.

Si vous avez l'âme d'un aventurier, vous pouvez prendre part au cycle de bêta-test. Apple devrait proposer une nouvelle build toutes les deux à trois semaines avant une version finale prévue courant septembre.