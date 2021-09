iPhone 13 Pro : le ProRes arrivera bientôt, par voie de mise à jour

Il faudra néanmoins faire attention au modèle d'iPhone que vous prenez si vous souhaitez profiter du ProRes dans son entièreté : les iPhone 13 Pro et Pro Max en 128 Go seront limités à de l'enregistrement en 1080p, alors que ceux dont la capacité de stockage est plus élevée pourront capturer en 4K. Ce qui semble plutôt logique, au vu de la place qu'occupent des vidéos ProRes dans l'espace de stockage.