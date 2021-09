Voici pourquoi l'iPhone 13 Pro est une excellente nouvelle pour les photographes

En vidéo, on pourra évidemment toujours filmer (avec tous les objectifs, même à l’avant) en 4K 60 ips HDR Dolby Vision. Mais on ajoute à cela un mode « Cinématique », qui permettra de jouer avec un flou d’arrière-plan, et la technique du « rack focus », qui permet de faire passer la mise au point d’un sujet à un autre pour créer du dynamisme dans l’image.

Enfin, mais c’est une fonctionnalité prévue pour plus tard, les iPhone 13 Pro et Pro Max pourront enregistrer de la vidéo 4K à 30 images par seconde (1 080p30 sur un modèle 128 Go) au format ProRes. Comme le format de photos ProRaw, ProRes permet de conserver un maximum de détails dans le fichier vidéo pour faciliter son édition et son étalonnage. Il est également doté d’un meilleur bitrate pour une meilleure qualité d’image (mais un poids beaucoup plus important).