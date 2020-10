L'iPhone 12 sortira le 23 octobre : voici tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux modèles

Pour résumer, la nouvelle gamme de smartphones à la pomme se décompose aujourd’hui comme suit :

iPhone 12 Mini : écran OLED 5,4 pouces (60 Hz), Apple A14, appareils photo 12+12 mégapixels (grand-angle + ultra grand-angle)

iPhone 12 Pro : écran OLED 5,8 pouces (60 Hz), Apple A14, appareils photo 12+12+12 mégapixels (grand-angle aux pixels de 1.4 µm + ultra grand-angle + téléobjectif 52 mm) + LiDAR

iPhone 12 Pro Max : écran OLED 6,7 pouces (60 Hz), Apple A14, appareils photo 12+12+12 mégapixels (grand-angle aux pixels de 1.7µm + ultra grand-angle + téléobjectif 65 mm) + LiDAR

Prosaïquement, la seule variable à l'oeuvre ici semble être le nombre et les caractéristiques des différents appareils photo intégrés dans les iPhone 12. On peut toutefois s’attendre à retrouver une batterie logiquement plus généreuse dans l’iPhone 12 Pro Max, et assez petite dans l’iPhone 12 Mini.