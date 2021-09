iPhone 13 Pro vs iPhone 12 Pro : un vrai bond en avant sur le nouveau modèle d'Apple ?

Baptisée ProMotion (comme sur iPad Pro), cette fonctionnalité tire profit d’une matrice LTPO qui permet d’ajuster la fréquence de rafraîchissement de l’écran entre 30 et 120 Hz selon l’application en cours d’utilisation. Ainsi, dès que l’on pose le doigt sur la dalle, la fréquence monte dans les tours pour offrir une fluidité inédite. Quand on n’y touche plus, la fréquence s’abaisse afin d’économiser la batterie.

Cette nouveauté, couplée à la puce A15 Bionic qui, sur iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, se dote d’un cœur GPU supplémentaire, serait en mesure d’offrir une nouvelle dimension à vos jeux vidéo sur iPhone. On attendra de voir sur pièce, mais on s’enthousiasme qu’Apple rejoigne enfin le train des écrans à haut taux de rafraîchissement. Chose que fait la concurrence Android depuis déjà plusieurs années.

Notons également que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max s’équipent de 8 Go de RAM et peuvent maintenant être configurés avec 1 To de stockage, contre 512 Go maximum l’an dernier.