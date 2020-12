iPhone 12 Pro et Pro Max : comment et pourquoi exploiter vos photos en ProRAW

Ce qui nous amène à l’aspect le plus intéressant du format RAW. En sa qualité de négatif, un fichier RAW n’a pas vocation à être partagé ou même imprimé. Il est conçu pour être développé. Autrement dit : pour être passé à la moulinette d’un logiciel de traitement d’image afin de lui donner l’aspect que le photographe désire. Voyez cela comme un fichier sur lequel nous aurions tous les droits, contrairement à un JPG qui serait un fichier en lecture seule (pour schématiser).

Photographier en RAW sur iPhone n’est pas une nouveauté. De nombreuses applications tierces permettent de le faire et donc d’avoir une grande latitude en matière de traitement de l’image. Le problème, c’est qu’Apple utilise de nombreux algorithmes permettant d’améliorer l’exposition et le niveau de détail sur les photos des iPhone. Des algorithmes dont on perd tous les bénéfices si l’on « shoote » en RAW.

C’est là qu’Apple ProRAW intervient.

Avec son nouveau format natif, Apple permet aux photographes de récupérer un fichier RAW qui conserve toutes les données de l’image, sans avoir à sacrifier les apports des algorithmes Smart HDR 3 et Deep Fusion. Pour dire les choses autrement, on peut ainsi obtenir des négatifs beaucoup plus convaincants qu’auparavant.