iPhone 12 Pro et Pro Max : qu'est ce que l'enregistrement vidéo Dolby Vision HDR ?

Lors de sa conférence, la firme de Cupertino a insisté sur le fait que les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max sont les premiers mobiles du marché à pouvoir enregistrer des vidéos en Dolby Vision HDR. Qu'est-ce que cela signifie ?

Et bien que les deux appareils sont capables de filmer en 4K, HDR 10-bit et 60 images par seconde, assurant une plus grande richesse des détails pour la lumière et les ombres et une profondeur des couleurs plus importante.

Il est désormais possible d'éditer les vidéos directement depuis l'iPhone sans perdre cette qualité, et de les visionner sur l'écran Super Retina XDR du smartphone ou sur un téléviseur compatible.