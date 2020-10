À quoi sert le LiDAR sur l'iPhone 12 Pro et Pro Max ?

Sur les iPad Pro 2020, Apple introduisait le LiDAR comme le moyen de repousser les limites de la réalité augmentée. En scannant une pièce, il est possible d'en connaître ses dimensions exactes. D'ailleurs, sur iPad, l'application Mesures se base sur cette technologie afin de retourner des indications plus précises. Apple expliquait : « Le scanner LiDAR mesure la distance des objets situés à moins de 5 mètres. Fonctionnant en intérieur comme en extérieur, il a une précision de l’ordre du photon et une vitesse de l’ordre de la nanoseconde ». La technologie est également utilisée sur les voitures autonomes afin de détecter des obstacles. On la retrouve également au sein des aspirateurs robots.

Puisqu'il est possible de connaître précisément les dimensions de chaque recoin d'une pièce, il devient plus facile d'y intégrer des éléments virtuels. Ils seront présentés à l'échelle, tout en prenant en compte la profondeur de champ. En optimisant le mariage du réel et du virtuel, la réalité augmentée devient plus efficace.

Toutefois, on ne va pas se mentir, pour l'heure les usages sont très limités. Seule l'application AR IKEA semble digne d'intérêt. Elle permet de positionner un canapé, une table ou quelques autres fournitures de manière virtuelle au sein d'une pièce. Plus besoin donc de sortir son mètre et de rechercher les dimensions sur le catalogue. Reste que pour l'heure le nombre d'objets ayant été scannés en 3D par IKEA reste faible. On trouve également des jeux faisant usage de la réalité augmentée.