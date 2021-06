WWDC 2021 : pas de révolution avec iOS 15 mais des améliorations à tous les étages

Enfin la reconnaissance vocale de Siri s'effectuera désormais directement sur l'appareil et non plus sur les serveurs d'Apple. Le constructeur promet une plus grande rapidité d'exécution ainsi que la garantie que ses échantillons de voix restent dans le téléphone à tout moment.

iCloud effectue également un tour de vis avec une nouvelle formule appelée iCloud+. La principale fonctionnalité est l'ajout d'un simili-VPN dans tous les logiciels Apple pour garantir son anonymat à chaque visite d'un site web. On peut noter également la possibilité de cacher son adresse mail dans l'application Mail par un alias unique. Cette nouvelle offre sera proposée automatiquement au même prix qu'actuellement.