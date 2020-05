iOS 13.5 est disponible en bêta publique : quelles nouveautés ?

iOS 13.5 approche à grand pas. Cette mise à jour annoncée comme mineure a depuis pris une plus grande importance avec comme principal ajout le support d'Exposure Notification, l' interface de pistage .

À ce titre, une nouvelle option fait son apparition dans les réglages de l'appareil, rubrique « Santé ». Elle permet d'activer le suivi permanent par ces applications, l'option étant désactivée par défaut, et de supprimer l'historique des identifiants récupérés au fil de ces déplacements.

Apple propose également quelques nouveautés à commencer par la fiche médicale, qui permet d'accéder à certaines informations de santé sans avoir besoin de déverrouiller le téléphone. Elle peut désormais être automatiquement partagée avec le personnel soignant dés que l'utilisateur utilise l'appel d'urgence dans les pays prenant en charge ce type de dispositif. L'option est à retrouver dans le paramétrage de la fiche médicale et sera également transposée à l'Apple Watch via une mise à jour qui devrait être disponible en parallèle.

FaceID a également été revu et va s'adapter au port du masque généralisé dans de nombreux pays. Le système de reconnaissance faciale comprendra plus rapidement que l'utilisateur porte un masque et lui proposera immédiatement de taper son code.

iOS 13.5 apporte également une amélioration pour les utilisateurs des appels FaceTime de groupe. Le système utilise une interface où les fenêtres des différents interlocuteurs bougent constamment et qui zoome sur la personne qui s'exprime. Le système est amusant mais certains utilisateurs, notamment dans le milieu professionnel, n'apprécient pas forcément cette présentation. Apple propose désormais une option qui privilégie une interface plus classique sous forme de grille.

Enfin, les abonnés à Apple Music pourront désormais publier leurs coups de cœur musicaux sous forme de stories Facebook et Instagram, directement depuis le menu de partage.

iOS 13.5 ne devrait désormais plus tarder et être disponible au téléchargement dans les prochains jours.