Une faille de sécurité rend Apple Mail vulnérable aux piratages

Et cela concerne de nombreuses versions d'iOS, sur iPhone comme sur iPad.Un récent rapport publié par la sociétéfait état d'une faille de sécurité importante au sein de l'application Mail d'Apple, celle-là même qui est installée par défaut sur les iPhone et iPad.précise dans son rapport que la faille remonte à iOS 6, mais que la première attaque a été identifiée au début du mois de janvier 2018, sur iOS 11. La faille permettrait de pirater un iPhone ou un iPad, via un simple email.Une société américaine, un groupe de télécommunications japonais et plusieurs sociétés high-tech basées en Israël auraient notamment été piratés via cette faille de sécurité.En effet, toujours selon la société de cyber-protection, la faille présente au sein de Mail permet à une personne mal intentionnée de pirater un appareil à distance, via un simple email. De son côté, la victime ne s'aperçoit de rien, l'opération ne nécessitant pas le moindre clic ou le moindre téléchargement de pièce jointe.Même si Apple n'a pas confirmé les dires de, la société conseille aux utilisateurs de désactiver l'application Mail en attendant un correctif, qui pourrait arriver avec le prochain iOS 13.4.5 . La société recommande d'utiliser d'autres boites de messagerie, comme Gmail ou encore Outlook