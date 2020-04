Safari : une faille permet la prise de contrôle des caméras et micros sur Mac et iPhone

© Moritz Kindler / Unsplash

Des correctifs déployés dans les mises à jour de janvier et mars

La capture vidéo et audio possible sur votre iPhone ou Mac

Apple paye aujourd'hui la présence de bugs contenus depuis des années dans son environnement logiciel WebKit, et qui étaient jusqu'à présent passés inaperçus. En exploitant une faille découverte dans Safari, des pirates peuvent en effet accéder à la caméra et aux micros des Mac et iPhone. Ryan Pickren, le chercheur à l'origine de la découverte, évoque pour sa part de «» bugs qu'Apple a rapidement corrigés suite à la publication d'un premier rapport en décembre dernier.Comme l'explique Engadget, Apple a publié des correctifs à cette faille au travers des mises à jour de sécurité déployées en janvier et mars sur iPhone et Mac. Si votre terminal est à jour, vous devriez donc être à l'abri.La faille découverte dans Safari permettaitla capture vidéo et sonore via la caméra et les micros des iPhone et Mac. Une menace sérieuse alors que ces deux périphériques n'ont jamais été autant utilisés qu'en cette période de confinement et de télétravail. La faille, inexploitée pendant des années, a vu sa gravité s'accroître avec l'évolution des « méthodes » des pirates ces dernières années.Pour l'exploiter et accéder aux caméras et micros, ces derniers devaient préalablement avoir recours à une page Web dotée de scripts vérolés, laissant croire à Safari qu'elle disposait des mêmes autorisations d'accès qu'un logiciel de visioconférence avalisé par l'utilisateur, comme Skype.Il ne restait alors plus qu'à mettre en place une accroche, commerciale ou publicitaire par exemple, pour inciter l'utilisateur à visiter ladite page malveillante. Une entourloupe à laquelle les dernières versions d'iOS et macOS ne sont heureusement plus exposées.