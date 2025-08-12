Fini la jungle des onglets ouverts sur votre smartphone. Le navigateur Samsung Internet déploie une nouvelle fonctionnalité qui promet de mettre de l’ordre dans votre navigation en fermant automatiquement les pages que vous n’utilisez plus.
Le syndrome de « l'onglet de trop » est une réalité pour des millions d'utilisateurs mobiles, transformant la navigation en une course d'obstacles numérique. Conscient que cette accumulation pèse sur les performances et l'autonomie des appareils, Samsung a décidé de s'attaquer au problème. Le géant coréen propose une solution de gestion intelligente des onglets, directement intégrée à son navigateur.
Une réponse pragmatique à un problème universel
La multiplication des onglets n'est pas qu'une simple question de désordre visuel, elle a un impact direct sur la réactivité de nos smartphones. Chaque onglet ouvert consomme une part de la mémoire vive (RAM), sollicite le processeur et, par conséquent, draine la batterie. En apportant une réponse concrète à cette problématique, Samsung ne cherche pas seulement à améliorer le confort, mais bien à optimiser les performances globales de ses appareils, un défi que tous les développeurs de navigateurs, de Chrome à Safari, tentent de relever.
La fonctionnalité, accessible dans les paramètres de la version bêta du navigateur, offre plusieurs niveaux de contrôle. L'utilisateur peut opter pour une fermeture automatique des onglets inactifs après une semaine ou un mois, ou s'en remettre à l'option « Smart Tab Management ». Celle-ci s'appuie sur une IA pour identifier et clore les onglets jugés superflus, libérant ainsi des ressources précieuses sans intervention manuelle et répondant à un besoin criant d'automatisation des tâches rébarbatives.
Cette nouveauté s'intègre pleinement dans la stratégie Galaxy AI de Samsung, qui a récemment couplé sa technologie à celle de Google en intégrant mieux Gemini à One UI 8. Le navigateur maison bénéficiait déjà d'outils d'intelligence artificielle pour résumer ou traduire le contenu de pages web. L'automatisation de la gestion des onglets est donc une brique supplémentaire dans cet édifice, visant à transformer le navigateur en un outil proactif, capable d'anticiper les actions de l'utilisateur.