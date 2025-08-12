La multiplication des onglets n'est pas qu'une simple question de désordre visuel, elle a un impact direct sur la réactivité de nos smartphones. Chaque onglet ouvert consomme une part de la mémoire vive (RAM), sollicite le processeur et, par conséquent, draine la batterie. En apportant une réponse concrète à cette problématique, Samsung ne cherche pas seulement à améliorer le confort, mais bien à optimiser les performances globales de ses appareils, un défi que tous les développeurs de navigateurs, de Chrome à Safari, tentent de relever.

La fonctionnalité, accessible dans les paramètres de la version bêta du navigateur, offre plusieurs niveaux de contrôle. L'utilisateur peut opter pour une fermeture automatique des onglets inactifs après une semaine ou un mois, ou s'en remettre à l'option « Smart Tab Management ». Celle-ci s'appuie sur une IA pour identifier et clore les onglets jugés superflus, libérant ainsi des ressources précieuses sans intervention manuelle et répondant à un besoin criant d'automatisation des tâches rébarbatives.