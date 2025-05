Quand on jongle entre comparatifs de smartphones, recettes de pâtes au miso et articles mis de côté « pour plus tard », mais jamais vraiment lus, la page d’onglets du navigateur a tôt fait de ressembler à une archive non classée du web. Et ça, Opera l’a bien compris. Avec la version 89 de son application Android, le navigateur norvégien, qui s'est longtemps concentrée sur l'intégration de l'intelligence artificielle avec son chatbot Aria, passe la seconde et revoit entièrement la gestion des onglets. Nouvelle galerie, nouveaux modes d’affichage, fonctions de recherche et groupes dynamiques font leur entrée. Voilà qui devrait transformer ce fouillis quotidien en un espace à peu près vivable.