Vous l’attendiez ? La voici enfin ! Opera One R2 débarque dès aujourd’hui auprès du grand public, apportant son lot de nouveautés jusqu’ici réservées à une poignée d’internautes. L’entreprise norvégienne a décidé de prendre la concurrence à contre-pied, bousculant les codes de la navigation classique. Design amélioré, meilleure prise en charge du multitâche, intégration plus poussée de son IA Aria : cette nouvelle version d’Opera promeut une navigation plus fluide, plus intelligente, et surtout plus personnalisable.